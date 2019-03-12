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Ümmet Akın; “Tüm ilçelerimizde destan yazacağız”

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın seçim çalışmalarına aralıksız ve gece gündüz devam ederken, Balıkköy, Horozköy ve Konuklu mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelip istek ve talepleri dinledi.

12 Mart 2019 Salı 14:39
Ümmet Akın; “Tüm ilçelerimizde destan yazacağız”

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın seçim çalışmalarına aralıksız ve gece gündüz devam ederken, Balıkköy, Horozköy ve Konuklu mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelip istek ve talepleri dinledi.


Mahalle sakinleri Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesinden hizmet alamadıklarını Ümmet Akın’a aktarırken, Akın’a mahalleleri için yapılması gereken projeleri iletti.



Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmasında, "Balıkköy, Horozköy ve Konuklu mahallelerimiz 1 Nisan’dan itibaren Büyükşehirde Mustafa Savaş beyefendi ve Efeler ilçemizde bizlerle birlikte hizmet alma atağına geçecek. Allah’ın izniyle 1 Nisan’dan itibaren Efeler Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemiz ile hizmet atağına geçecek ve taleplerinizi bir bir yerine getireceğiz. Aydın’da 31 Mart akşamı sizlerin desteği ile inşallah Aydın Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçelerimizde destan yazacağız. Bizleri coşkulu ve sıcak karşılamanızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın’a ziyaretleri esnasında MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Edeviye Bozkurt ve yönetimi ile belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:39
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