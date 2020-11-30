  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Umman Sultanı ile ABD Dışişleri Bakanı, bölgedeki gelişmeleri görüştü
Aktüel

Umman Sultanı ile ABD Dışişleri Bakanı, bölgedeki gelişmeleri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:40:31 -
Umman Sultanı ile ABD Dışişleri Bakanı, bölgedeki gelişmeleri görüştü

MUSKAT (AA) - Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, Bin Tarık ile Pompeo gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı. Görüşmeye ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Bin Tarık-Pompeo görüşmesi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi nedeniyle Arap ülkelerinden gelen yoğun tepkiler ve sükunet çağrılarının akabinde gerçekleşti.

Umman, İran'ın müttefiki olarak biliniyor.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan altın madeni hamlesi! Kapı koyup kırmızıya boyadılar
Dünya

Ermenistan'dan altın madeni hamlesi! Kapı koyup kırmızıya boyadılar

Ermenistan'ın Kelbecer kentinde bulunan altın madenini elinde tutmak için türlü oyunlar oynuyor. Ermeni tarafı, Vardenis bölgesi arasındaki ..
CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'
Siyaset

CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuracağını resmen açıklayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den 20 milletvekili transfer edeceği konuşuluyor. CHP yönetimi ise son gelişme..
Kastamonu'da römorkun altında kalan çocuk öldü
Yerel

Kastamonu'da römorkun altında kalan çocuk öldü

Kastamonu'da odun yüklü römorkun altında kalan çocuk öldü.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay