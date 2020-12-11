  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Umman, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladı
Aktüel

Umman, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:40:10 -
Umman, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladı

MUSKAT (AA) - Umman, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın Fas Kralı 6. Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı telefon görüşmelerindeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, Umman'ın, Fas Kralı Muhammed'in açıklamalarının Ortadoğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı barış çabalarını güçlendirmesini temenni ettiği kaydedildi.

Fas Kraliyet Divanı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Fas Kralı Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Fas'ın İsrail ile "en yakın zamanda resmi ve diplomatik ilişkiler kurmayı" planladığını söylediği ifade edilmişti.

Kral Muhammed'in Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaptığı telefon görüşmesinde de, Abbas'a ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi verdiği ve "Filistin meselesini meşguliyetlerinin ön sıralarına koyan Fas, Filistin halkının meşru haklarını savunmadaki rolünden asla vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

Umman, Fas-İsrail normalleşmesini memnuniyetle karşıladığını duyuran Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra 4. Arap ülkesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan skandal Türkiye kararı
Dünya

İran'dan skandal Türkiye kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti. İran, Türkiye'nin Tahran büy..
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..
Türkiye gelişmesi sonrası ayağa kalktılar! İtalyanlar çılgına döndü
Dünya

Türkiye gelişmesi sonrası ayağa kalktılar! İtalyanlar çılgına döndü

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisinin serbest bırakılmasının ardından İtalya'daki balıkçı aileler ayağa kalktı...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay