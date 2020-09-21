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Aktüel Umman, BAE ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Umman, BAE ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:45:04 -
Umman, BAE ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 7, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ve Katar'da da birer kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 7 kişi daha vefat etti ve 576 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 853'e, vaka sayısının da 94 bin 51'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 85 bin 781'e ulaştı

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan bir kişi daha yaşamını yitirdi, 679 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede can kaybı 405'e, vaka sayısı da 85 bin 595'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 813 artarak 75 bin 86 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 288 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Böylece can kaybının 211'e, vaka sayısının da 123 bin 604'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 120 bin 540'a ulaştığı aktarıldı.

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