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Gündem Ümitcan Uygun'a ne kadar ceza verildi? Ümitcan Uygun ne kadar ceza aldı?
Gündem

Ümitcan Uygun'a ne kadar ceza verildi? Ümitcan Uygun ne kadar ceza aldı?

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması dolayısıyla açılan davada karar belli oldu. Peki, Ümitcan Uygun'a ne kadar ceza verildi? Ümitcan Uygun ne kadar ceza aldı?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 17:34:00 -
Ümitcan Uygun'a ne kadar ceza verildi? Ümitcan Uygun ne kadar ceza aldı?

Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun, hakimlikte alınan ifadesinin ardından "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçlamasıyla 11 Ocak'ta tutuklanmıştı. Ümitcan Uygun'ın alacağı ceza belli oldu.

Ümitcan Uygun ne kadar ceza aldı?

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, arkadaşı F. B. G. ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uygun hakkında, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu’ndan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bulunan arkadaşı F.B.G hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu'ndan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Görüntülerin anlatıldığı iddianamede, Uygun'un "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmadım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum ikamette kullandım. Bu maddeyi bu kadınlar nereden kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum" ifadelerine yer verildi.

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