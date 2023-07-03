Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden flaş hamle! Bu kararı almaya hazırlanıyorlar

28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Zafer Partisi’nin 2024’teki yerel seçimlerde de “CHP ile işbirliğine” yeşil ışık yaktığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi'nin CHP ile arasındaki diyalogun, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde nasıl şekilleneceği siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Zafer Partisi yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde gelişen sürecin “CHP ile yerel seçimlerde olası bir işbirliğine dönüşme evresine yeşil ışık yaktı.” Ancak Zafer Partisi, CHP ile olası bir işbirliği için kırmızı çizgilere işaret ediyor.



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