  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden flaş hamle! Bu kararı almaya hazırlanıyorlar
Siyaset

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden flaş hamle! Bu kararı almaya hazırlanıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-07-03 11:01:00 -
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden flaş hamle! Bu kararı almaya hazırlanıyorlar

28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Zafer Partisi’nin 2024’teki yerel seçimlerde de “CHP ile işbirliğine” yeşil ışık yaktığı konuşuluyor.

28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Zafer Partisi’nin 2024’teki yerel seçimlerde de “CHP ile işbirliğine” yeşil ışık yaktığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi'nin CHP ile arasındaki diyalogun, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde nasıl şekilleneceği siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Zafer Partisi yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde gelişen sürecin “CHP ile yerel seçimlerde olası bir işbirliğine dönüşme evresine yeşil ışık yaktı.” Ancak Zafer Partisi, CHP ile olası bir işbirliği için kırmızı çizgilere işaret ediyor.

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

adil

KAN ÇEKİYOR BELLİ

Çuvaldız

Şu surata bakarmısınız bütün çirkinliğini serapa sergiliyor bari ağzını kapat
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23