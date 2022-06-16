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Siyaset Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde gizli kamera skandalı
Siyaset

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde gizli kamera skandalı

Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nde yaşanan istifaların arkasında 'gizli kamera' olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 10:06:00 -
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde gizli kamera skandalı

Ümit Özdağ'ın partisindeki istifaların arkasında "gizli kamera krizi" olduğu öne sürüldü.

Karar yazarı Akif Beki, Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi’nde yöneticilerin odalarına gizli kameralı duvar saatleri asıldığını söyledi. Beki'nin ifadesine göre parti içerisinde yaşanan istifaların arkasında "gizli kamera krizi" var.

Beki, bugünkü köşe yazısında Zafer Partisi’nin ismini vermeden şunları yazdı:

Birkaç yerden kulağıma geldi. Türkiye’nin göçmen düşmanı aşırı sağ partisi olmaya oynayan bir partide, tuhaf işler dönüyormuş. Parti yönetiminin istifalarla sarsılmasının arkasında da bu tuhaflıkların yattığı söyleniyor. Güya genel başkan yardımcılarının odalarına, gizli kameralı duvar saatleri asılmış, gözetleniyorlarmış. Bu istihbaratçılık merakı da güven krizine yol açmış. Bazı yöneticilerin, ‘gördüğü lüzum üzerine’ ayrılmaları bundanmış. Gözetlendiklerini fark edip duyulan güvensizlikten rahatsız olmuşlar.

"Doğruysa, görülmemiş bir skandal"

Doğruysa, görülmemiş bir skandal... Siyaset kulislerinde kulaktan kulağa konuşuluyor. İlgililerin kulağına gitmemiş olamaz. Fakat kimse de bugüne kadar çıkıp yalanlamadı. Doğrulayan, ifşa eden de çıkmadı. Kimse ağzını açmıyor. Sanki sessizlik yemini edilmiş. Aslı astarı var mıdır, varsa hangi parti bu, yönetici odalarına gizli kamera koyan kim? Bilgisi, duyumu olanlar açıklarsa hep birlikte aydınlanırız. Kulağı delik, pek çok sırra vakıf, tarife uyan bir parti genel başkanından açıklama gelirse o da kabulüm.

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Muhacir Düşmanı Kemaslist Irkçı Ümit Özdağ, en son tuvalete yerleştirdiği gizli kamerayı, sosyal medya hesabından bizzat yayınlamıştı! Milletin tuvaletini bile kamera ile dikizleyen kafa odasına mı kamera koymayacak? Dün de Suriyeli hanımların namusuna dil uzattı, "sokağa çıkın bakın suriyeliler f.hşlik yapıyor" demeye kadar getirdi, provokatörlüğünü! SAVCILAR !!! Siz hala neyi bekliyorsunuz? bunun kışkırtması yüzünden daha kaç suriyelinin öldürülmesi gerek?
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