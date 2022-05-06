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Siyaset Ümit Özdağ'ın tehdit ettiği Bakan Soylu'ya destek ziyaretleri
Siyaset

Ümit Özdağ'ın tehdit ettiği Bakan Soylu'ya destek ziyaretleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nın önüne giderek tehditler savurduğu Bakan Süleyman Soylu'ya destek ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 16:39:00 - 2022-05-06 17:00:12
Ümit Özdağ'ın tehdit ettiği Bakan Soylu'ya destek ziyaretleri

Irkçı açıklamalarıyla mültecileri hedef gösteren Ümit Özdağ ile göçmen polemiği yaşayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine destek ziyaretinde bulunan Nureddin Nebati ve Fuat Oktay'ı ağırladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'de mülteci düşmanlığına dair çıkarılmak istenen kaosa destek veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Bakan Soylu'yu tehdit etti

Özdağ, Süleyman Soylu'nun eleştirilerinin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda tehditlerde bulunarak İçişleri Bakanlığı'nın önüne yürüyeceğini açıkladı.

Sabah saatlerinde Özdağ'ın gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından Bakan Soylu'ya destek mesajları yağdı.

Nureddin Nebati, desteklerini iletti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakan Soylu'ya destek ziyaretinde bulundu.

Ziyareti Twitter hesabından duyuran Bakan Nebati, "İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, 'Seninleyiz Soylu' etiketini kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Seninleyiz Soylu" etiketini kullanarak Bakan Soylu'ya verdiği desteği belirtti.

Oktay'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik." cümlesine yer verildi.

 

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Yorumlar

Deportivo

Her ne kadar Soylu’nun arkasında olsam da Suriyeliler Afganlar ve Pakistanlılar sorunsuz bir şekilde ülkelerine dönsün Soylu da Özdağ’dan özür dilesin bunu bir Ak partili olarak yazıyorum ırkçı değilim hatta müslümanım ama provakasyonu da desteklemiyorum tabi incirlik kapatılsın ve israilliler de ülkemden defolsun
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