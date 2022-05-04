Ümit Özdağ'ın akıl sınırlarını zorlayan senaryosu! Sessiz İstila

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Göçmen vatandaşlara yönelik ırkçı tutumuyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sipariş edip finansmanını sağladığı Sessiz İstila filmi senaryosu ile akıl sınırlarını zorladı.

Akıl sınırlarını zorlayan senaryodan bölümler

Filmde 3 Mayıs 2043 tarihi anlatılırken, Türkiye'nin eyaletlere ayrıldığı ve İstanbul Eyalet Başkanı'nın Suriyeli Ahmet Bin Veli olduğu aktarıldı.

Ayrıca bir beyin cerrahisini oynayan gencin, Suriyeliler sebebi ile mesleğini icra edemediği, hastanede temizlikçilik yaptığı, işinden evine gidip gelirken Suriyeliler tarafından yolunun kesildiği gibi hayal sınırlarını zorlayan sahneler yer aldı.

Genç bir doktoru oynayan kişinin, filmdeki anne ve baba karakterine, hastanede Türkçe konuşulmadığını, kendi adı olan Göktuğ'a Suriyelilerin dilinin dönmediğini, bu sebeple kendisine "Ey Türk" diye seslenildiğini söylediği filmin dikkat çeken kesitleri oldu.

Ümit Özdağ, kısa bir süre önce, ilerleyen yıllarda Afganlarla Suriyelilerin Türk kadınlarının giyim-kuşamına müdahale edeceğini söyleyerek gündeme gelmişti.