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Siyaset Ümit Özdağ'ın "adayımız" açıklamasına Mansur Yavaş'tan cevap geldi!
Siyaset

Ümit Özdağ'ın "adayımız" açıklamasına Mansur Yavaş'tan cevap geldi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki isim görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. Yavaş, Özdağ'ın adaylıkla ilgili sözleri hakkında, "Açıklamalar rızamın dışında" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 13:28:00 -
Ümit Özdağ'ın "adayımız" açıklamasına Mansur Yavaş'tan cevap geldi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki isim görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

"Açıklamalar rızamın dışında"

Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Adayımız Mansur Yavaş" sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak eşit şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bazen siyasi konuşmalara da şahit oluyoruz ama hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde bir insan değilim. Açıklamalar benim rızamın, bilgim dışında."

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