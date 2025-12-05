  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İmamoğlu destekçisi akademisyenler Cüneyt Özdemir’i çıldırttı: Ağlayacaksanız oynamayalım medya maymunları

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtülü olduğu olduğu için linç edilen kadınları nasıl unutabiliriz?

BBP lideri Mustafa Destici, Akit TV’de konuştu: Asgari hane geçim komisyonu kurulmalı

İmamoğlu'nun adı 450 bin dolarlık rüşvet soruşturmasında! İş adamı: "Ailemi tehdit ediyorlar"

Bakan Uraloğlu: Rize Erzurum yolu 52 kilometre kısalacak Dağlara imza atıyoruz

'Casperlar' ve 'Çirikinler'e operasyon

Kısasta hayat vardır! 13 yaşındaki çocuk, ailesini öldüren 3 kişiyi stadyumun ortasında idam etti

Katillerin hamisinden başka ne beklenirdi ki! Siyonistler katılıyor Almanya seviniyor

3 isim gözaltında! Ünlü spikerlere uyuşturucu operasyonu
Aktüel İflas etme korkusu sardı: Ünlü CEO 'kaygı hali' içinde koltuk savaşı veriyor
Aktüel

İflas etme korkusu sardı: Ünlü CEO 'kaygı hali' içinde koltuk savaşı veriyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İflas etme korkusu sardı: Ünlü CEO 'kaygı hali' içinde koltuk savaşı veriyor

İflas tufanına katılmak istemeyen NVIDIA CEO’su Jensen Huang, iş dünyasında ekonomik olarak yükselmesine rağmen rahat bir gününün olmadığını belirtiyor. Sürekli bir “kaygı hali” içinde çalıştığını söyleyen Huang, iflas etme korkusundan dolayı koltuk savaşı veriyor.

Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Huang, her gün "İşimi kaybetmeme 30 gün kaldı" düşüncesiyle 33 yıldır yaşadığını belirterek, "Kırılganlık, belirsizlik ve güvensizlik hissi sizi asla terk etmiyor" diyor.

Yapay zeka yarışının net liderlerinden biri haline gelen ve kısa süre önce 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan NVIDIA'nın başındaki bu deneyimli CEO, her an her şeyin yok olabileceği hissinden kurtulamıyor. Bu durumun 'yorucu' olduğunu itiraf eden Huang, kabusunun gerçeğe dönüşmemesi için uyandığı her an çalıştığını söylüyor. haftanın yedi günü, her gün sabah 4'ten itibaren e-postalarını kontrol ettiğini belirtiyor.

 

PİYASADA BİRİNCİ OLMAK İÇİN KOLTUK SAVAŞI VERİYOR!

Huang için başarıya giden yolda en büyük itici güç, açgözlülükten ziyade başarısız olma korkusu.

Bu durumu, şirketin 90'lı yılların ortasında yaşadığı çöküş anıyla açıklıyor. İlk grafik teknolojilerinin kusurlu olduğunu fark ettiklerinde, Sega ile olan kritik bir anlaşmayı iptal etmek zorunda kalmışlardı. Paraları tükenmek üzereyken, Huang'ın dürüst yaklaşımı sayesinde Sega, kalan 5 milyon dolarlık ödemeyi bir yatırıma dönüştürerek NVIDIA'ya hayatta kalma şansı tanımıştı.

Huang, o kötü günlerdeki duyguların, işler iyi gittiğinde alınan hazzı kat be kat artırdığını düşünüyor. Bu nedenle Stanford öğrencilerine 'bolca acı ve ıstırap' dilemiş; çünkü ona göre zorluk, dayanıklılığın, düşük beklentilerin ve nihayetinde başarının anahtarı.

 

Çocukları Madison ve Spencer da, liseden sonra farklı ilgi alanlarına (mutfak sanatları ve pazarlama) yönelmelerine rağmen, şu an NVIDIA'da görev yapıyorlar. Huang, otuzlu yaşlarındaki iki çocuğunun da kendisi gibi her gün çalıştığını gururla belirtiyor. Bu yoğun çalışma etiği, Huang ailesi için sadece bir iş değil, adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda.

 

Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı
Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı

Dünya

Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li başkan ve Meclis üyesi birbirine girdi: Satış onayı yoksa mikrofon da yok!
Gündem

CHP’li başkan ve Meclis üyesi birbirine girdi: Satış onayı yoksa mikrofon da yok!

Manavgat başta olmak üzere rüşvet, zimmet ve kara para aklama gibi usulsüzlük vakalarıyla çalkalanan CHP'li belediyelerdeki karanlık tablonu..
Adliyedeki büyük soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Kasadan külçe külçe altın böyle götürüldü
Gündem

Adliyedeki büyük soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Kasadan külçe külçe altın böyle götürüldü

Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet bürosunda yaşanan skandal hırsızlığın kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. İddiaya göre adliyede görevli memu..
İzmir’de siyaset alev aldı tartışma büyüyor! AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a sert sözler
Gündem

İzmir’de siyaset alev aldı tartışma büyüyor! AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a sert sözler

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik eleştirilerini Meclis’te düzenle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23