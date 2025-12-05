İflas etme korkusu sardı: Ünlü CEO 'kaygı hali' içinde koltuk savaşı veriyor

Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Huang, her gün "İşimi kaybetmeme 30 gün kaldı" düşüncesiyle 33 yıldır yaşadığını belirterek, "Kırılganlık, belirsizlik ve güvensizlik hissi sizi asla terk etmiyor" diyor.

Yapay zeka yarışının net liderlerinden biri haline gelen ve kısa süre önce 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan NVIDIA'nın başındaki bu deneyimli CEO, her an her şeyin yok olabileceği hissinden kurtulamıyor. Bu durumun 'yorucu' olduğunu itiraf eden Huang, kabusunun gerçeğe dönüşmemesi için uyandığı her an çalıştığını söylüyor. haftanın yedi günü, her gün sabah 4'ten itibaren e-postalarını kontrol ettiğini belirtiyor.

PİYASADA BİRİNCİ OLMAK İÇİN KOLTUK SAVAŞI VERİYOR!

Huang için başarıya giden yolda en büyük itici güç, açgözlülükten ziyade başarısız olma korkusu.

Bu durumu, şirketin 90'lı yılların ortasında yaşadığı çöküş anıyla açıklıyor. İlk grafik teknolojilerinin kusurlu olduğunu fark ettiklerinde, Sega ile olan kritik bir anlaşmayı iptal etmek zorunda kalmışlardı. Paraları tükenmek üzereyken, Huang'ın dürüst yaklaşımı sayesinde Sega, kalan 5 milyon dolarlık ödemeyi bir yatırıma dönüştürerek NVIDIA'ya hayatta kalma şansı tanımıştı.

Huang, o kötü günlerdeki duyguların, işler iyi gittiğinde alınan hazzı kat be kat artırdığını düşünüyor. Bu nedenle Stanford öğrencilerine 'bolca acı ve ıstırap' dilemiş; çünkü ona göre zorluk, dayanıklılığın, düşük beklentilerin ve nihayetinde başarının anahtarı.

Çocukları Madison ve Spencer da, liseden sonra farklı ilgi alanlarına (mutfak sanatları ve pazarlama) yönelmelerine rağmen, şu an NVIDIA'da görev yapıyorlar. Huang, otuzlu yaşlarındaki iki çocuğunun da kendisi gibi her gün çalıştığını gururla belirtiyor. Bu yoğun çalışma etiği, Huang ailesi için sadece bir iş değil, adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda.