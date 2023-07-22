Ümit Özdağ’dan gizli protokol açıklaması: 'Akşener' iması!

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile arasında ikili bir protokol imzalandığını, MİT Başkanlığı ve bazı bakanlıkların Zafer Partisi’ne verilmesi konusunda anlaşıldığını söylemişti. Muhalefet cenahı bu iddiayı yalanlarken Kılıçdaroğlu dün akşam katıldığı canlı yayında Özdağ’ı doğruladı. Kılıçdaroğlu, taahhüt edilen makamlar hakkında yorum yapmadı.

CHP Genel Başkanı’nın açıklamasının ardından Millet İttifakı’ndan birçok isim Kılıçdaroğlu’nu çok ağır eleştirdi. Protokolden yeni haberdar olan siyasiler, Kılıçdaroğlu’na verdikleri destekten dolayı pişmanlıklarını dile getirdi.

AKŞENER’İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bunun üzerine Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, seçimden önce Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan, diğer liderler ve kamuoyuyla paylaşılan protokol için söylediklerini sosyal medya hesabında paylaştı. Özdağ, paylaşımına şu notu düştü:

“Zafer Partisi-CHP protokolünün içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. Akşener: ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun…’ demiş. Sayın Kılıçdaroğlu bana da yetki aldığını söyledi.“

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“KONU KAPANMIŞTIR”

Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor: ‘Seçimlere biz iki parti ayrı ayrı olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İYİ Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapılacak…İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum…’ Konu kapanmıştır.“