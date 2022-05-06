Ümit Özdağ'dan alçakça tehdit! Bu defa haddini çok çok aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürüyüşü polis tarafından engellendi. Soylu'ya seslenen Ümit Özdağ, "Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek" diyerek alçakça bir tehditte bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "Soros çocuğu" ifadesini kullandı. Özdağ ise dün Twitter'da yaptığı paylaşımda Cuma sabahı İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini söyleyerek, Soylu'ya "Polisin arkasına saklanmadan bekle" dedi.

Sabah saatlerinde Zafer Partisi Genel Merkezi'nden çıkan Ümit Özdağ'ın, İçişleri Bakanlığı'na gidişi meclis önünde engellendi. Polis tarafından önünün kesilmesine sinirlenen Ümit Özdağ burada alçakça tehditlerde bulundu. Siyasi üslubun dışına çıkan ağır sözler sarf eden Özdağ, "Süleyman hadi kapının önüne gel korkak herif. Televizyona çıkıp küfretmek senin haddine mi hadi gel bakalım buraya. Geliyorum Süleyman bekle" diye bağırdı.

"Ben tek başıma geliyorum, Ümit Özdağ'dan bu kadar mı korkuyorsun?" diyen Ümit Özdağ şunları söyledi: "Bu iş ikimizden biri ölene kadar devam edecek, ya sen özür dilersin milletin önünde ya da sonuna kadar bu iş devam eder. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü."