Ümit Özdağ'dan akla ziyan ifadeler! Bursa Teşkilatı'nın Dr. Şenocak'a yönelik tehdidine destek verdi

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Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak çirkin ifadelerle hedef gösterildi.

'Gerekirse zorla!'

Mesajda, Dr. Şenocak, "Türk'e düşman olan senin gibilerin vatanı bu cennet ülke değil Arap çölleridir. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşayıp bu kadar Türk düşmanı olanları da unutmayacağız. Sığınmacılardan sonra sıra size gelecek. Gerekirse zorla!" denilerek tehdit edildi.

6 gönüllü avukat, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'a yönelik tehdit, hakaret ve iftiralar nedeni ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Zafer Partisi'nin kapatılması için başvuruda bulundu.

Sessizliğini bozup süreci siyasallaştırdı!

Ümit Özdağ partisinin Bursa Teşkilatı tarafından payklaşılan mesaja destek çıkıp, akla ziyan ifadelerle, yaşanan süreci siyasallaştırıp, Dr. Şenocak'ı hedef aldı:

Terörle iç içe geçmiş HDP ile Oslo’da masa kuran zihniyet Zafer Partisi için kapatma başvurusu yapmış. Hadi oradan. Zafer Partisi Türkiye’nin örtülü istilasına karşı Türk Milletinin direncidir.