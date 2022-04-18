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Siyaset Ümit Özdağ'dan akla ziyan ifadeler! Bursa Teşkilatı'nın Dr. Şenocak'a yönelik tehdidine destek verdi
Siyaset

Ümit Özdağ'dan akla ziyan ifadeler! Bursa Teşkilatı'nın Dr. Şenocak'a yönelik tehdidine destek verdi

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'a yönelik çirkin tehdit ve iftiralarına cevap veren Ümit Özdağ, partisinin Bursa teşkilatına destek çıkıp, Dr. Şenocak'ı akla ziyan sözlerle hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 17:44:00 - 2022-04-18 17:51:13
Ümit Özdağ'dan akla ziyan ifadeler! Bursa Teşkilatı'nın Dr. Şenocak'a yönelik tehdidine destek verdi

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak çirkin ifadelerle hedef gösterildi.

'Gerekirse zorla!'

Mesajda, Dr. Şenocak, "Türk'e düşman olan senin gibilerin vatanı bu cennet ülke değil Arap çölleridir. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşayıp bu kadar Türk düşmanı olanları da unutmayacağız. Sığınmacılardan sonra sıra size gelecek. Gerekirse zorla!" denilerek tehdit edildi.

6 gönüllü avukat, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'a yönelik tehdit, hakaret ve iftiralar nedeni ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Zafer Partisi'nin kapatılması için başvuruda bulundu.

Sessizliğini bozup süreci siyasallaştırdı!

Ümit Özdağ partisinin Bursa Teşkilatı tarafından payklaşılan mesaja destek çıkıp, akla ziyan ifadelerle, yaşanan süreci siyasallaştırıp, Dr. Şenocak'ı hedef aldı:

Terörle iç içe geçmiş HDP ile Oslo’da masa kuran zihniyet Zafer Partisi için kapatma başvurusu yapmış. Hadi oradan. Zafer Partisi Türkiye’nin örtülü istilasına karşı Türk Milletinin direncidir.

Dr. İhsan Şenocak'tan Zafer Partisi'ne cevap!
Dr. İhsan Şenocak'tan Zafer Partisi'ne cevap!

Gündem

Dr. İhsan Şenocak'tan Zafer Partisi'ne cevap!

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Yorumlar

Baba

10 milyon oyum olsa bir tanesini alamayacak kadar ucuz Bir siyaset güdüyorsun. Şenocak hoca sana ağır gelir klasmanın çok düşük

Abdullah Murat

Müslüman Allahın gösterdiği yola ayetlerine muhalefet eden gayri islami yani ahlaki tüm olgulara düşmandır. 
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