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Gündem Ümit Özdağ'a çok büyük şok! İşte şimdi hapı tam yuttu
Gündem

Ümit Özdağ'a çok büyük şok! İşte şimdi hapı tam yuttu

Yeniakit Publisher
2023-09-23 10:16:00 -
Ümit Özdağ'a çok büyük şok! İşte şimdi hapı tam yuttu

Sosyal medyada, Ümit Özdağ'ın başını çektiği sığınmacı karşıtlığı üzerinden "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan 23 kişiden bazıları tutuklandı. Tutuklananlar arasında Aykırı isimli internet sitesinin yayın yönetmeni gazeteci Batuhan Çolak ve Zafer Partisi kurucusu Eray Ertürk de var.

Sığınmacı karşıtlığı üzerinden sosyal medyada “halkı kin ve nefrete sürükleme” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya hesaplarının yöneticileri ile gazeteci Batuhan Çolak'ın da aralarında yer aldığı 27 kişi hakkında karar verildi. 

6 kişi savcılıktan serbest bırakılırken, 17 kişi tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Aykırı haber sitesinin sahibi Batuhan Çolak, AjansMuhbir hesabının sahibi Süha Çardaklı ve Zafer Partisi kurucusu ve “Suriyeliler Suriye’ye Platformu” Başkanı Eray Ertürk'ün de aralarında olduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Yayınladığı bildiriyle büyük tepki çeken Karargâh Haber ve Mülteci Haberler Twitter hesaplarının yöneticileri ise serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İnternette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, vatandaşlarımıza yanıltıcı bilgileri alenen yayarak paylaşımlar yaptığı tespit edilen, sosyal medya hesap yöneticileri hakkında 14 ilimizde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır” demişti.
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Yorumlar

Gönderin ermenistana

Ermenistan asıllı ortodoks ümit ve gctdaşlarnı gönderin o geldikleri ermenistana. Yoksa bu ülke geldiği gibi gitmeyenlerden temizlenmedikce rahat bulmaz.

Muh

Arkadaş ben kalbinin çirkinliği bu kadar suratına vuran adam görmedim suratında bir gram Nur yok tam bir mendebur insanlar böyle bir mendeburun peşinden nasıl gidiyor bir türlü anlamadım sonradan öğrendimki bunun babasıda aynı bunun gibi firavun suratlı bir mendeburmuş onun için ülkenin diğer firavunu İle gayet güzel anlaştılar
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