Ümit Özdağ, o alçakla görüşecek! Sana da bu yakışır

2002 yılında Bülent Ecevit hükümetinin Dışişleri Bakanı olan Şükrü Sina Gürel, ırkçı Zafer Partisi’ne katıldı. Katılım ve rozet takma sonrası konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacı sorunu için partisinin Şam hükümetiyle görüşeceğini açıkladı.“Zafer Partisi olarak Şam hükümeti ile sığınmacı ve kaçakçıların geri dönüşü için görüşmelerimizi başlatıyoruz” diyen ırkçı Özdağ, şunları söyledi: "Yarın Dışişleri Bakanlığı ve Suriye İşleri Genel Müdürlüğü ile partimizin yetkilileri bilgi vermek için ilk görüşmeyi yapacaklardır. Bunu takip eden süreçte, sayın bakanımızın başkanlığında bir heyet Şam'da ilgililerle görüşmek üzere diplomatik temas sürecini başlatacaktır."