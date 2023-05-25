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Gündem Ümit Özdağ neler talep etti? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Gündem

Ümit Özdağ neler talep etti? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-05-25 22:12:00 -
Ümit Özdağ neler talep etti? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Ümit Özdağ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan, Özdağ'ın kararına ilişkin ilk kez konuştu. Başkan Erdoğan, Ümit Özdağ'ın taleplerini de açıkladı.

Başkan Erdoğan ayrıca HDP ile de ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Numan Kurtulmuş-Ümit Özdağ görüşmesine ilişkin soruya Başkan Erdoğan, ''Bu akşam Numan Bey, Özdağ'ın Bakanlık istediğini açıkladı. Numan Bey'e de AFAD gibi bir bakanlık veya İçişleri Bakanlığı verilirse bunun yanında terörle mücadelede atılması gereken adımlar atılırsa kabul edebilirim diye teklifi, talebi olmuş. 'Numan Bey de kendisine Cumhurbaşkanımız bu tür taleplere kapalıdır' demiş'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a üç bakanlık teklif ettiğini açıkladı.
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'HDP Desteğini çekerse şaşırmayın'

HDP tabanının Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyebileceğini belirten Erdoğan, ''Yani HDP bu bütünleşmeden sonra eğer desteğini çekerse şaşmayın. Bütün bunlara rağmen tabi bizimde aldığımız geri bildirimler bu noktada farklı. Tepedekilerle, taban aynı düşünüyor diye bir şey yok. Ümit Özdağ diyor ya 5,2 Sinan Oğan'ın gittiği yoldan gitmez. Senin partinin aldığı oy ne 2,2. Onlar senin gittiğin yoldan gidecek mi?'' dedi.

Numan Kurtulmuş ne demişti?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özdağ'ın 'hükümetin göçmenlere karşı bir planı yok' açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Kurtulmuş, Zafer Partisi liderinin görüşmede kendilerinden İçişleri Bakanlığı talep ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, Özdağ'a verdiği cevapta da Cumhur İttifakı içerisinde pazarlığın söz konusu olmadığını söylediğini ifade etti.

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