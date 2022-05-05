Ümit Özdağ liseli ergenleri aratmadı! 'Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nda bulacağım oğlum'

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit edip, çirkin üslubuyla, "Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum." dedi.

Partisinin genel merkez binasında açıklama yapan Özdağ, liseli ergenleri aratmadı.

'Tek başıma, silahsız geleceğim'

Bakan Soylu'yu açıktan tehdit eden Özdağ, "Ben yarın Zafer Partisi Genel Başkanı olmanın dışında Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma, silahsız." dedi.

Seviyesini dibe indiren Ümit Özdağ, Bakan Soylu'ya sokak jargonu ile şu tehdidi savurdu:

Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa saat 11:00'da beni kapının önünde bekle. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz. Kim Soros'un çocuğu, kim operasyonun çocuğu. Saat 11:00'da erkeksen orada bekle.

Ne olmuştu?

TGRT Haber canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programa gönderdiği mesaja cevap vermek istemeyerek, çok sert ifadelerle eleştiride bulundu.

Bakan Soylu, ırkçı tutumu ile kamuoyunun tepkisini çeken Ümit Özdağ için şu ifadeleri kullandı:

Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. İtibarımızı onun itibarı ile bir araya getirir miyiz?