Ümit Özdağ kimdir nerelidir? Ümit Özdağ hayatı biyografisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok kez İYİ Parti’nin FETÖ projesi olduğunu iddia etmişti. Bahçeli, bu iddiasını çok kez dile getirmişti. İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin son kongresinde üzerinin çizilmesinden sonra, partisine yönelik ağır eleştirilerde bulundu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti ve bunun yanında İYİ Parti; HDP, CHP ve Saadet Partisi ile ortak anayasa çalışması yaptığını iddia etti. Bu iddialar parti içinde olduğu gibi Türkiye’de kamuoyunda da konuşulmaya başlandı. Peki tüm bu iddiaları ortaya atan ümit Özdağ kimdir, nerelidir?

1961 yılında Japonya'nın Tokyo şehrinde doğan Ümit Özdağ, 2006 yılında MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı ancak partiden ihraç edildiği için aday olamadı. Mahkeme kararıyla yeniden MHP’ye dönen Ümit Özdağ, 25 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde MHP’den milletvekili seçildi. MHP’de üst düzey görevlerde bulan ümit Özdağ, 4 Kasım 2015’te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. İşte Ümit Özdağ’ın özgeçmişi.

Ümit Özdağ kimdir?

3 Mart 1961 yılında dünyaya gelen Ümit Özdağ Japonya’nın Tokyo şehrinde doğmuştur. Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar olan Ümit Özdağ, Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders vermiş ve 2001 yılında profesörlük unvanı almıştır.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı. 1999’da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni, 2003’te Diyanet Araştırmaları Merkezi’ni, 2006’da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

MHP’nin 19 Kasım 2006’da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli’ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. Mahkeme kararıyla yeniden MHP üyesi olan Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015’te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. 9 Nisan 2016’da MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ partiden ihraç edildi. MHP’den ihraç edilmesinden sonra Meral Akşener’in liderliğindeki İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer aldı ve İYİ Parti’den milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.