Ümit Özdağ İyi Parti'ye akıl verdi

İyi Parti'nin seçimlerde AK Parti ile ittifak yapabileceğini söyleyen ırkçı Özdağ, "Bunu tabi hemen AK Parti’ye yanaşamaz önce tarafsız gibi duracaklar sonra zaman içerisinde oraya bir yaklaşma gerçekleşecek. Belki belirli yerlerde Cumhur İttifakı İYİ Parti’yi destekler böyle bir modeli de kurabilirler" dedi.

İranlı trol itiraf etti: Talimatı Özdağ'dan alıyordum

Provokatif paylaşımlar yapan ‘Ambargo TV'nin İranlı çalışanı polisteki ifadesinde kirli ilişkiyi itiraf etti: Paylaşımların içeriklerini ben belirlemiyordum. Talepler direkt Ümit Özdağ'dan geliyordu. Ben gerekli kurgu ve edit işlemlerini yaptıktan sonra kendisinin onayıyla yayınlıyordum.