Ümit Özdağ çirkin üslubunu Halk TV'de sürdürdü! 'Bir gün karşılaşırız Süleyman'la'

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Irkçı politikası ile gözü dönen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik çirkin üslubunu, Halk TV canlı yayınında sürdürdü.

Seda Selek'in moderatörlüğündeki "Perdenin Önü Arkası" programına katılan Özdağ, Hakan Çelenk, İbrahim Varlı ve İsmail Saymaz'ın sorularını cevapladı.

Sokak jargonunu sürdürdü!

"Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. Umarım onun yanında da polis olmaz benim yanımda da polis olmaz. O zaman bakalım ne olacak?" diyen Özdağ, Bakan Soylu'yu yine tehdit etti:

Yukarıda Allah var, ben bunun hesabınını sormadan ölürsem gözüm açık gider.