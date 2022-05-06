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Siyaset Ümit Özdağ çirkin üslubunu Halk TV'de sürdürdü! 'Bir gün karşılaşırız Süleyman'la'
Siyaset

Ümit Özdağ çirkin üslubunu Halk TV'de sürdürdü! 'Bir gün karşılaşırız Süleyman'la'

İçişleri Bakanlığı binası önüne giderek provokasyona soyunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Halk TV canlı yayınında sokak jargonuyla konuşmayı sürdürdü. Bakan Soylu'yu yine tehdit eden Özdağ, "Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. O zaman bakalım ne olacak?" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 23:55:00 -
Ümit Özdağ çirkin üslubunu Halk TV'de sürdürdü! 'Bir gün karşılaşırız Süleyman'la'

 Yeniakit.com.tr 

Irkçı politikası ile gözü dönen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik çirkin üslubunu, Halk TV canlı yayınında sürdürdü.

Seda Selek'in moderatörlüğündeki "Perdenin Önü Arkası" programına katılan Özdağ, Hakan Çelenk, İbrahim Varlı ve İsmail Saymaz'ın sorularını cevapladı.

Sokak jargonunu sürdürdü!

"Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. Umarım onun yanında da polis olmaz benim yanımda da polis olmaz. O zaman bakalım ne olacak?" diyen Özdağ, Bakan Soylu'yu yine tehdit etti:

Yukarıda Allah var, ben bunun hesabınını sormadan ölürsem gözüm açık gider.

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