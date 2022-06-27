Ümit Özdağ cephanelik mi kuruyor? Tehlikeli "mayın" açıklaması!

Mültecileri hedef tahtasına oturtarak gündemde kalmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine akıllara zarar açıklamalarda bulundu.

Adana’da yaptığı konuşmada partisinin sığınmacılarla ilgili politikasına değinen Özdağ, işi bir adım daha öteye taşıyarak sınıra mayın yerleştireceklerini söyledi.

“Yeni mültecilerin gelmesini engellemek için ise sınırda çok kapsamlı bir savunma tedbiri geliştiriyoruz” diyen Özdağ açıklamasının devamında, Reyhanlı’ya giderek Türkiye-Suriye sınırına mayın yerleştireceğini açıkladı.

Özdağ, “Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması’ndan çekileceğiz. Yarın Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

Özdağ neden patlayıcı depoluyor?

Özdağ’ın bu tehlikeli açıklaması “Bir siyasi parti liderinin elinde mayın gibi patlayıcı maddelerin ne işi var?” sorusunu akıllara getirdi. Özdağ bu mayınları hangi amaçla ve nereden temin etti?

Kanunen suç

TCK'nın 174. Maddesinde, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suç kapsamına alınıyor.

Söz konusu madde şu şekilde:

(1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddeleri imal etmek, işlemek veya kullanmak amacıyla, gerekli olan malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.

(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Savcılar harekete geçecek mi?

Özdağ'ın mayın açıklaması akıllara savcıların harekete geçip geçmeyeceği sorusunu getirdi. Bu sözlerin tahrik olarak değerlendirilebileceği ise yine bir soru işareti olarak duruyor.