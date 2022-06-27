  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ümit Özdağ cephanelik mi kuruyor? Tehlikeli "mayın" açıklaması!
Siyaset

Ümit Özdağ cephanelik mi kuruyor? Tehlikeli "mayın" açıklaması!

Son dönemde mültecilerle ilgili provokatif açıklamaları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez daha da ileri giderek işi mayın yerleştirmeye kadar götürdü. Yaptığı açıklamada sınıra mayın yerleştireceğini söyleyen Özdağ’ın sözleri, "Bir siyasi parti liderinin elinde neden ve nasıl patlayıcı maddeler bulunur?" sorusunu akıllara getirdi. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması kanunen suç.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 11:50:00 - 2022-06-27 11:51:50
Ümit Özdağ cephanelik mi kuruyor? Tehlikeli "mayın" açıklaması!

Mültecileri hedef tahtasına oturtarak gündemde kalmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine akıllara zarar açıklamalarda bulundu.

 Adana’da yaptığı konuşmada partisinin sığınmacılarla ilgili politikasına değinen Özdağ, işi bir adım daha öteye taşıyarak sınıra mayın yerleştireceklerini söyledi.

 “Yeni mültecilerin gelmesini engellemek için ise sınırda çok kapsamlı bir savunma tedbiri geliştiriyoruz” diyen Özdağ açıklamasının devamında, Reyhanlı’ya giderek Türkiye-Suriye sınırına mayın yerleştireceğini açıkladı.

Özdağ, “Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması’ndan çekileceğiz. Yarın Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

Özdağ neden patlayıcı depoluyor?

Özdağ’ın bu tehlikeli açıklaması “Bir siyasi parti liderinin elinde mayın gibi patlayıcı maddelerin ne işi var?” sorusunu akıllara getirdi. Özdağ bu mayınları hangi amaçla ve nereden temin etti?

Kanunen suç

TCK'nın 174. Maddesinde, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suç kapsamına alınıyor.

Söz konusu madde şu şekilde:

(1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddeleri imal etmek, işlemek veya kullanmak amacıyla, gerekli olan malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.

(2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Savcılar harekete geçecek mi?

Özdağ'ın mayın açıklaması akıllara savcıların harekete geçip geçmeyeceği sorusunu getirdi. Bu sözlerin tahrik olarak değerlendirilebileceği ise yine bir soru işareti olarak duruyor.

16
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sedat Gümüş

Umit Özdag sen ne kadar sıg bir çakma siyasetçisin..Sen ülküçü olamazsın sadece ve sadece ülküçü çakması olursun..Senin MASON OLDUGUNU kimse bilmiyor ahada ben burada yazıyorum..Bu umit özdag bir mason oldugu içın bu kadar gündem yapılıyor ve mason biraderleri tarafından bu kadar poh poh yapılıyor.

Taraflı

Adam diyor ki; "Ülkemin sınırlarının yabancılara açılmasının ilk adımı, sınırlardaki mayınların temizlenmesi idi. Bugün ülkem sığınmacı işgaline uğradı ise bunun başlangıcı sınırların mayından temizlenmesidir. Biz iktidara gelirsek sınıra tekrar mayın döşeyeceğiz, sınırlarımız yol geçen hanı olmayacak. Bunun bir işareti olarak da bugün SEMBOLİK OLARAK, İLK MAKET MAYINI KOYACAĞIZ" diyor. Anlıyorsunuz ama işinize gelmiyor. Sizin derdiniz süte daha çok su katılsın, süt bozulsun. Çünkü Türklük umurunuzda değil, derdiniz ümmetçilik.
TÜM YORUMLARA GİT ( 16 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23