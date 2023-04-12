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Gündem Ümit Özdağ Çengelköy'ü karıştırdı! Vatandaşlarla partililer tartıştı
Gündem

Ümit Özdağ Çengelköy'ü karıştırdı! Vatandaşlarla partililer tartıştı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 09:59:00 -

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ vatandaşlarla yaptığı buluşmalarına devam ettiği Çengelköy'de bir provokasyona imza attı. Çengelköy Tarihi Çınaraltı'ndan olayla ilgili açıklama yayımlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Üsküdar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Akşam saatlerinde Çengelköy'de bulunan Tarihi Çınaraltı'na giden Özdağ ve beraberindekiler provokasyon yaparak mekanda kargaşaya sebep oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Çengelköy’de ‘Tarihi Çınaraltı’ cafeye hiçbir gerekçe sunulmadan Zafer Partililerin içeriye alınmadığı iddia edildi. Bu iddia Çengelköy Tarihi Çınaraltı'ndan yapılan açıklamayla yalanlandı.

"SAYIN ÖZDAĞ VE KALABALIK BİR GRUP ZORLAMACI BİR TAVIRLA İÇERİYE GİRMEYE ÇALIŞTI"

Çengelköy Tarihi Çınaraltı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Ümit Özdağ ve Zafer Partili kalabalık bir grup işletmemize gelmiş, zorlamacı bir tavırla içeriye girmeye çalışmış, durumdan rahatsız olan müşterilerimizin bir kısmıyla tartışmaya girerek, huzursuzluk çıkarmışlardır." ifadeleri kullanıldı.


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