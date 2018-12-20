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Ümit Özat'tan olay sözler!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Başkan Ali Koç ve yönetimini topa tuttu. Özat, "İki tane şoföre 120 beygir araba verip aynı sonucu aldınız. 3.ye. 200 beygir araba verip yarışı önde bitirdi mi diyeceksiniz Fatih Terim Tudor'un takımına transfer yapmadı geldi dokunuşları yaptı ve şampiyon oldu.'' dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:38
Ümit Özat'tan olay sözler!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ümit Özat, Ali Koç ve yönetimini eleştirirken sarı-lacivertli takımın transfer politikası hakkında olay tweetler attı.

Teknik direktör Ümit Özat, eski takımı Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi ve başkan Ali Koç'u eleştirdi. Ümit Özat, Twitter hesabından paylaştığı yorumlarda "Transfer yapılacaksa Cocu ve Koeman'ın günahı neydi" dedi ve devre arası kadroya takviye yapılacak olmasını eleştirdi.

Araba benzetmesi

Fenerbahçe yönetiminin transfer politikasını eleştiren Ümit Özat, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı;

''Devre arasında transfer yapılacağı söyleniyor e o zaman Cocu'nun Koeman'ın günahı neydi. Aynı oyuncularla şimdiki hocanın da performansını görmek lazım başarılı ise yeni seneye transfer yapmak daha mantıklı olur. İki tane şoföre 120 beygir araba verip aynı sonucu aldınız. 3.ye. 200 beygir araba verip yarışı önde bitirdi mi diyeceksiniz Fatih Terim Tudor'un takımına transfer yapmadı geldi dokunuşları yaptı ve şampiyon oldu.''

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:38
  1. Ümit Özat
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç

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