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Ümit Özat'a Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan sert tepki: Ey teknik direktör, sen görevini yap, biz de görevimizi yapalım

Oruç tutan futbolcusunu hedef gösteren Ümit Özat'a sert sözlerle cevap veren Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, "Ey teknik direktör! Sen teknik direktör müsün, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi misin? Sen görevini yap, Diyanet olarak biz de görevimizi yapalım." dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:49

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın futbolcusu Pote'yi oruç tuttuğu gerekçesi ile hedef almasına sert tepki gösterdi. "Futbol karşılaşmasını kazanmak cenneti kazanmak mı?" diye soran Kapukaya, "Futbol oynamak oruç tutmamak için bir mazerettir fetvasını nereden çıkardın? Ey teknik direktör. Sen teknik direktör müsün? Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi misin? Din İşleri Yüksek Kurulu musun? Sen görevini yap, Diyanet olarak biz de görevimizi yapalım. Bu oruca saygısızlıktır. Bu inanca saygısızlıktır. Kimsenin böyle konuşma hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Kapukaya sözlerine şöyle devam etti:

"Allah-u Teala maçın kazası mı yoksa orucun kazası mı diye sorduğunda ne cevap vereceksin? Lütfen sen kendi işine bak. Bizim işimize karışma. Sor önce ya. Bir müftüye sor. Söylediğin doğru değilse de konuşma."

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:49
  1. Ankara
  2. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya
  3. Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat

YORUM YAZ

  • salihsalih1 sa önce
    din işleri yüksek kurulu ses etmiş... fitre 23 TL asgari ücret net 2020 TL ...4 kişiye çarparsan 2760 TL yapar .. beyefendi ..... neyse susmak iyidir..

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