Ümit Özat'a Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan sert tepki: Ey teknik direktör, sen görevini yap, biz de görevimizi yapalım

Taha Emre Özdemir Ankara Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın futbolcusu Pote'yi oruç tuttuğu gerekçesi ile hedef almasına sert tepki gösterdi. "Futbol karşılaşmasını kazanmak cenneti kazanmak mı?" diye soran Kapukaya, "Futbol oynamak oruç tutmamak için bir mazerettir fetvasını nereden çıkardın? Ey teknik direktör. Sen teknik direktör müsün? Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi misin? Din İşleri Yüksek Kurulu musun? Sen görevini yap, Diyanet olarak biz de görevimizi yapalım. Bu oruca saygısızlıktır. Bu inanca saygısızlıktır. Kimsenin böyle konuşma hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Kapukaya sözlerine şöyle devam etti:

"Allah-u Teala maçın kazası mı yoksa orucun kazası mı diye sorduğunda ne cevap vereceksin? Lütfen sen kendi işine bak. Bizim işimize karışma. Sor önce ya. Bir müftüye sor. Söylediğin doğru değilse de konuşma."

Ümit Özat'tan federasyona Ramazan çıkışı

Ümit Özat’tan 'ırkçı' eleştirilerine cevap: Oruç tutan futbolcuları düşünmek zorundayız

Ümit Özat Balıkçı Müslüm Baba'ya özendi! Akit'te orucu savundu, maçta oruç tutana kızdı

Ümit Özat ve Fatih Terim kafalarına göre fetva verdi! Bir Alman kadar olamadılar

Ümit Özat oruca yenildi! Oruç tutanları yedek bıraksa da elenmekten kurtulamadı

Ünlü teknik direktörler Ramazana saygıda sınıfta kaldı! Oruca saygıları yok

Liverpool'dan alkış alan 'oruç' açıklaması

Ali Erbaş, Ümit Özat'ın başlattığı oruç tartışmasına son noktayı koydu: O durumlar dışında terk edilemez