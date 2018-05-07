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Ümit Özat: Gençlerbirliği'nden Ankaragücü'ne Ankaragücü'nden de Gençlerbirliği'ne dost olmaz!

Ümit Özat, Süper Lig'de alınan Antalyaspor mağlubiyetinin ardından çok sert konuştu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 01:28
Ümit Özat: Gençlerbirliği'nden Ankaragücü'ne Ankaragücü'nden de Gençlerbirliği'ne dost olmaz!

Süper Lig’in 32. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor’u ağırlayan Gençlerbirliği mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak ligde kalma şansını zora soktu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ayrılık sinyali verdi. Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilerleyen saatlerde Özat kulüp yetkilileri ile bir araya gelecek. Öte yandan maç sonu gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Özat, maçın değerlendirmesinin olmadığını, verdikleri yarım pozisyon sonucu yedikleri golle mağlup olduklarını vurgulayarak "Öncelikle sorumluluk benim. 2. hafta istifa diye bağıranlar ya da yönetimin içindeki hainlik fitilini ateşleyenlerin suçu varsın olmasın. Evet yetiştiğim yuvaya 3. haftada gönderildikten sonra karşılık beklemeden dönmek suçsa evet benim suçum. Gece gündüz kulüpte kalmaksa, evet benim suçum. Ancak şunu söylemek isterim ki; Gençlerbirliği'nden Ankaragücü'ne Ankaragücü'nden de Gençlerbirliği'ne dost olmaz. Bizim taraftar bunu idrak edemedi" diye konuştu.

Taraftarın daha önce de kendisine küfür ettiğini ifade eden Özat, "Bugün de böyle yaptılar. Hiç kimsenin suçu yok, ben suçluyum. Bu takım üzerinden geçinmeye çalışanlar Ankaragücü'ne çeviriyorlar burayı da. Düşen takımlar geri çıkıyor. Önemli olan arıyla namusuyla çalışmak" şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği’nin düştüğü gibi çıkabileceğini kaydeden Özat, konuşmasının devamında şunları kaydetti:
"Önemli olan ar, namus, şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var, kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. İstanbul'a gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim."

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 01:28
  1. İstanbul
  2. Ümit Özat
  3. Gençlerbirliği
  4. Ankaragücü
  5. Antalyaspor

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