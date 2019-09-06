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Ümit milli maçın ardından

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe:- "Arkadaşların performanslarının üzerine çıktığını görüyorum. Daha önce böyle üst düzey maçlar oynadık ama hücum anlamında İngiltere'yi bu kadar sıkıntıya sokacak pozisyon yaşamamıştık"

06 Eylül 2019 Cuma 23:48
Ümit milli maçın ardından

KOCAELİ (AA) - 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere'ye 3-2 yenilen Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vedat İnceefe, güçlü rakiplerine karşı dişe diş bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İnceefe, rakip takımın erken bulduğu golle maça 1-0 geride başladıklarını kaydetti.

Golden sonra kısa bir süre sıkıntı yaşadıklarını ama ondan sonra oyunun hakimiyetini ellerine geçirdiklerini belirten İnceefe, "Arkadaşların performanslarının üzerine çıktığını görüyorum. Daha önce böyle üst düzey maçlar oynadık ama hücum anlamında İngiltere'yi bu kadar sıkıntıya sokacak pozisyon yaşamamıştık." diye konuştu.

İnceefe, oyun anlamında gerçekten iyi olduklarını ama ufak nüanslar nedeniyle kaybettiklerine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlara da içeride söyledim, hepsini tebrik ettim çünkü gerçekten mükemmele yakın bir oyun sergilediler. Hızlı, kombine ataklar gerçekten bizim istediğimiz gibiydi. Ufak detaylarda kaybediyoruz. Biz öndeyiz genç arkadaşımız Cemali, yediğimiz golde Ravil'in top sekiyor ama Cemali orada topu uzaklaştıracak, en kötü taca atacak fakat tebrik ettim. Cemali de kazanmamız gereken önemli yeteneklerden birisi. Oyun anlamında İngiltere'yle başa baş iyi bir mücadele seyrettirdik."

Taraftarların takıma olan desteğine de değinen İnceefe, "Hodri Meydan'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu zamana kadar oynadığımız hiçbir maçta böyle bir seyirci desteği yoktu. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


- Boothroyd : "Bu sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum"


İngiltere Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Aidy Boothroyd ise zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini belirterek, genel olarak ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu söyledi.

Seyircinin gösterdiği performanstan da çok mutlu olduğunu dile getiren Boothroyd, "Maçın sonunda oyunun geneline bakarsanız bu sonucu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyunun genelinde baskıdan zorlandık, geriye düşmemize rağmen elimizden geleni yaptık. Üç puanı almaktan çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Boothroyd, Türkiye'ye geldikleri ilk andan itibaren kendilerine gösterilen konukseverliğin muhteşem olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 23:48
  1. Ümit Milli Takım

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