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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

- Ay-yıldızlı ekip, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6 Eylül Cuma günü Kocaeli'de İngiltere ile karşılaşacak

30 Ağustos 2019 Cuma 22:02
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı


İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta İngiltere ile yapacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 13.00'te Le Meridien Etiler İstanbul'da toplanacak.

Milliler, 6 Eylül Cuma günü Yeni Kocaeli Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada İngiltere'yi konuk edecek.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)

Savunma: Murat Sağlam (Fenerbahçe) Özer Özdemir (BTC TURK Yeni Malatyaspor), Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun (Trabzonspor), Mert Müldür (Sassuolo), Cenk Özkacar (Altay), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor)

Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), Atalay Babacan (Galatasaray), Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Orkun Kökçü (Feyenoord), Umut Güneş (Alanyaspor), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Yusuf Sarı (Trabzonspor), Metehan Güçlü (Paris Saint Germain B), Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Forvet: İlker Yüksel (Münih Türkgücü), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam)

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 22:02
  1. 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
  2. 3. Grup
  3. Futbol
  4. Türkiye Futbol Federasyonu
  5. Ümit Milli Futbol Takımı

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