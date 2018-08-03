Ümit Milli Futbol Takımı'nda İnceefe dönemi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için daha önce 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev alan Vedat İnceefe ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İnceefe'nin milli takımın başındaki ilk maçına, 2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta 7 Eylül Cuma günü Kıbrıs Rum Kesimi ile İstanbul'da yapılacak maçta çıkacağı aktarıldı.