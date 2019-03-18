Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, dün takımlarında maç oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise koordinasyon çalışması ile idmana başladı. Pas çalışması ile devam eden idman top kapma çalışması ile sona erdi. Milli takımda tedavisi süren Abdurrahim Dursun ise takımdan ayrı olarak bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

- Güven Yalçın'dan ziyaret



Ümit Milli Takım idmanını, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen genç futbolcu Güven Yalçın da kenardan izledi. İdman sırasında teknik direktör Vedat İnceefe ile Güven keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İstanbul'daki hazırlıklarını 20 Mart Çarşamba günü tamamlayacak milliler, karşılaşma için Arnavutluk'a gidecek.



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