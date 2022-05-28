Ümit Kocasakal, Finlandiyalı Ünal Çeviköz'ü yerin dibine batırdı!

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destekten ötürü NATO üyeliklerine karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'e destek veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Bingöl Hişyar Özsoy, Finlandiya medyasından Helsingin Sanomat'a verdiği röportajla Türkiye'yi şikayet etti.

Büyük tepki toplayan röportajda Çeviköz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda terör örgütü PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirterek, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" dedi.

"Neden Türk hükümetini memnun etmeye çalışıyorsunuz"

HDP'li Özsoy da Finlandiya'nın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren tarafsız bir ülke olduğunu belirterek, "Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya'nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor" ifadelerini kullandı.

Ümit Kocasakal'dan Çeviköz'de tepki

Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Çeviköz'ün açıklamalarına, "Milli politikalar hususunda çok 'hassas!' olan Ünal Çeviköz'ün İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hususundaki sessizliği bana çok tuhaf gelmişti ki o da sahneye çıktı, hem de ne çıkış!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kocasakal, şu ifadelerde bulundu:

"Milli politikalar" hususunda çok "hassas!" olan Ünal Çeviköz'ün İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hususundaki sessizliği bana çok tuhaf gelmişti ki, o da sahneye çıktı, hem de ne çıkış! Okumamış, gözden kaçırmış olanlar için kısaca özetleyeyim. Beyzadeye göre;

"Bu iki ülke Türkiye'nin AB'ye girişinde fevkalade güçlü destek veren ülkeler" miş!. (Yaa). "Hep bize yakın ve bizden yana tavır almışlar!" (Yaaaa), "PKK terörüne dönük bir takım yanlışları varsa da (gerçekten mi?!) bu yanlışlar ikili olarak ele alınıp çözülmeli" imiş!"

"İkili düzeyde ela alınacak sorunlar da, çok taraflı örgütlere (NATO) taşınmamalı" imiş ! (Vay,vay,vay!). Bakar mısınız? Başka söze gerek var mı? Beyzade, Türkiye'nin milli çıkarlarını bir yana bırakmış, NATO'nun, İsveç ve Finlandiya'nın derdine düşmüş!

Onların sesi/sözü olmaya,aklayıp paklamaya,vaftiz etmeye soyunmuş! Bu kaçıncı ? Yazık...CHP içinde buna bir dur diyecek yok mu? Öylesine soruyorum! Buna da yazık. Şimdi bunları söyleyince muhalefete muhalefet ediyoruz öyle mi? Susalım öyle mi?Öyle değil!Yakında bunu yazacağım.