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Ümit Davala'dan 3 puan açıklaması

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından Terim'in cezası sebebiyle teknik sorumlu olarak takımın başında çıkan Ümit Davala açıklamalar yaptı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:05
Ümit Davala'dan 3 puan açıklaması

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın cezaları nedeniyle Ümit Davala açıklamalarda bulundu.

Ümit Davala karşılaşma sonrasında çok geniş bir değerlendirme yapmazken ''Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Dediğim gibi önemli bir 3 puandı'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:05
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