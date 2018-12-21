Ümit Bahtiyar İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu

İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar olmasıyla birlikte Ümit Bahtiyar'ın kim olduğu araştırılıyor.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre İYİ Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimde Mersin Büyükşehir Belediyesi için Burhanettin Kocamaz'ı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İsmail Ok'u, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için Atakan Aksoy'u, Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar'ı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi.

Ümit Bahtiyar kimdir

1967 yılında Bulgaristan’ın Deliorman yöresinde doğdu. 1978 yılında ailesiyle birlikte Denizli’ye göç etti. İlk, orta ve liseyi Denizli'de okudu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Siyasete 1992 yılında Doğruyol Partisi Gençlik Kolları’nda başladı. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğruyol Partisi’nden Denizli Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2002-2004 yılları arasında Denizli Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde ise tekrar Denizli Belediyesi Meclis Üyesi oldu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı olarak girdi. 2011 yılında yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi 3. sıra milletvekili adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Pamukkale Belediye Başkan adayı olan Evli olan Bahtiyar, serbest avukatlık yapmaktadır.