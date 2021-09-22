Ümit Aktaş kimdir? Ümit Aktaş meslekten men mi edildi?
Ümit Aktaş hayatı | Aşı karşıtlığı yönünde açıklamalar yapan doktor Ümit Aktaş, bir ay süre ile geçici olarak meslekten alıkoyma cezası aldı. Peki, Ümit Aktaş kimdir?
Türk Tabipleri Birliği (TTB) aşı karşıtı açıklamaları bulunan ve bağışıklığı güçlendirdiğini söylediği kendi adını taşıyan bitkisel destekleri satan doktor Ümit Aktaş'a 1 ay süreyle geçici meslekten alıkoyma cezası verdi. Peki, Ümit Aktaş kim?
Ümit Aktaş kimdir? Ümit Aktaş meslekten men mi edildi?
1970 doğumlu olan Dr. Ümit Aktaş, Türkiye’de Fitoterapi uzmanı olarak eğitim alan ilk Tıp doktorlarından bir tanesidir.
Tıp Fakültesi eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Akupunktur Uzmanlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Fitoterapi Yüksek Lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamlamıştır.
Dr. Ümit Aktaş İstanbul’da kendi kliniğinde hasta kabul etmektedir.
Dr. Ümit Aktaş, İlaçsız Yaşam, Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi, Mutluluk Kürleri, Diyabet ve Zayıflama Kürleri, Mutluluk Kürleri 2, Yaşam Sevinci ve Koronadan Korunmak Mümkün adlı kitapların yazarıdır.