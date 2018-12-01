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"Ümidimizi kaybetmiş değiliz"

- Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal:"Takım üzerinde gerçekten bir şanssızlık var. Penaltı kazandık ama atamadık. Rakip üzerine baskıyı kurduk fakat öne geçemedik. Bazı terslikler var"

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:04
"Ümidimizi kaybetmiş değiliz"


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, şanssızlıklar yaşadıklarını belirterek, "Ümidimizi kaybetmiş değiliz." dedi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Alınan sonuçların camiayı yıprattığını vurgulayan Kartal, "Kötü sonuçlar alsak bile henüz bizim için kötü senaryo yazmıyoruz. Bu hafta rakiplerimizin alacağı puanlara göre aldığımız bir puanın değeri anlaşılacak. Belki de rakiplerimizin kaybetmesi nedeni ile aldığımız bir puana olumlu bakabiliriz. Takım üzerinde gerçekten bir şanssızlık var. Penaltı kazandık ama atamadık. Rakip üzerine baskıyı kurduk fakat öne geçemedik. Bazı terslikler var. Ümidimizi kaybetmiş değiliz, toparlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kartal, ilk yarının bitimine üç maç kaldığını anımsatarak, "Bir galibiyetin çok şey değiştireceği puan tablosu var. Mutlaka bir yerden başlayacağız. İnşallah bu hafta başlarız. Amacımız ilk yarıyı çok fazla kopmadan rakiplerimize yakın bir şekilde tamamlarız. Transfer çalışmalarımız var, takıma mutlaka takviye yapacağız. İyi bir kadromuz var ama takviyelerle hak edilen yere mutlaka gelmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, MKE Ankaragücü maçında 90 dakika sahada kalan oyuncular hafif tempoda çalışırken diğer oyuncular çift kale maç yaptı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:04
  1. Çaykur Rizespor
  2. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal
  3. Rİze
  4. Spor Toto Süper Lig

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