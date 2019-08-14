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UMH, Hafter güçlerinden 12 cenaze teslim aldı

Libya'daki UMH, Hafter güçlerin elindeki 12 cenazenin teslim alındığını duyurdu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:53
UMH, Hafter güçlerinden 12 cenaze teslim aldı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Halife Hafter'e bağlı güçlerin elindeki 12 kişinin cenazesini teslim aldığını açıkladı. 

UMH'nin başlattığı 'Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, kendi kuvvetlerinden kayıplar arasında olan 12 kişinin cenazesinin, Hafter'e bağlı el-Kani Çetesi'nden teslim alındığını duyurdu. 

NE OLMUŞTU?

Bölgedeki Hafter güçlerinin çoğunluğu, Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinden gelen 9'uncu Tugaydan oluşuyor. Tugayın lideri Muhammed el-Kani olmasından dolayı kendilerini 'El-Kaniyat' olarak da isimlendiriyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, 29 Temmuz'da Kurban Bayramı dolayısıyla taraflar arasında güven inşası ile esir ve cenaze değişimini de kapsayan bir ateşkes teklifinde bulunmuştu. UMH ve Hafter güçleri Selame'nin ateşkes teklifini kabul ettiklerini duyurmuştu. 

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:53
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