Umar Aminu Çaykur Rizespor'da
Yeşil-mavililer Umar ile bir yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzaladı02 Eylül 2019 Pazartesi 21:55
RİZE (AA) Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımın formasını giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile İstanbul'da imzalamıştır." ifadelerine yer verdi.
YORUM YAZ