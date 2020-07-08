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Aktüel

UMAD Yüksek İstişare Kurulundan Ayasofya'ya ilişkin açıklama:

"Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılmasını, böylece ecdadın ve milletin hayır duasına mazhar olunmasını temenni ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-08 23:56:05 -
UMAD Yüksek İstişare Kurulundan Ayasofya'ya ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Yüksek İstişare Kurulu, Ayasofya'nın ibadete açılmasını temenni ettiklerini bildirdi.

UMAD'dan yapılan açıklamada, olağan gündemi görüşmek üzere toplanan yüksek istişare kurulunun, her zaman güncelliğini ve önemini koruyan Ayasofya'nın ibadete açılması konusunu müzakere ettiği aktarıldı.

Tarihi, dini, milli, kültürel ve aktüel yönleriyle ele alınan Ayasofya konusunda, toplantı esnasında oluşan ortak kanaatin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UMAD Yüksek İstişare Kurulu ve UMAD yönetimi olarak bizler -her türlü siyasi mülahazalardan uzak olarak- yetkili mercilerden, İstanbul'un Fethi'ni müteakip 29 Mayıs 1453 Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethin nişanesi olarak camiye çevrilip cuma namazı kıldırılan ve sonrasında cami olarak vakfedilen Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılmasını, böylece ecdadın ve milletin hayır duasına mazhar olunmasını temenni ediyoruz."

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