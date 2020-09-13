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Kültür - Sanat Uluslararası Yed-i Velayet Kısa Film Festivali Bursa'da başladı
Kültür - Sanat

Uluslararası Yed-i Velayet Kısa Film Festivali Bursa'da başladı

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali” başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 09:44:00 -
Uluslararası Yed-i Velayet Kısa Film Festivali Bursa'da başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle düzenlenen festivale ilgi yoğun oldu. Yunuseli Havalimanı’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle arabalı sinema olarak gerçekleştirilen etkinliğe Bursalı vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağladı. Gösteri sonunda etkinliğe katılan sinemaseverler korna çalarak filmlere beğenilerini gösterdi.

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