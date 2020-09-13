Uluslararası Yed-i Velayet Kısa Film Festivali Bursa'da başladı
Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali” başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle düzenlenen festivale ilgi yoğun oldu. Yunuseli Havalimanı’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle arabalı sinema olarak gerçekleştirilen etkinliğe Bursalı vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağladı. Gösteri sonunda etkinliğe katılan sinemaseverler korna çalarak filmlere beğenilerini gösterdi.