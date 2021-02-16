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Ekonomi Uluslararası yatırımlardan alınan pay artıyor
Ekonomi

Uluslararası yatırımlardan alınan pay artıyor

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomileri derinden etkilediği 2020 yılında yaşanan tüm zorluklara rağmen yaklaşık 8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 05:44:00 -
Uluslararası yatırımlardan alınan pay artıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, bilindiği üzere salgının her alanı etkilediği gibi küresel doğrudan yatırımları da olumsuz etkilediğini belirtti.

859 milyar dolarlık pasta

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) verilerine göre, küresel doğrudan yatırımların 2020 yılında 859 milyar dolar olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre yüzde 42 düşüş kaydettiğini bildiren Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu düşüşe öncelikle gelişmiş ülkelere giden UDY’nin yüzde 69 düşüşünün neden olduğu görülmektedir. Uluslararası yatırımcılar, 2020’de Türkiye’de önemli yatırımları gerçekleştirmeye devam etti. Devam eden yatırımcı iştahının ve salgının ardından hızlı toparlanmanın bir işareti olarak son çeyrekte UDY kazanımlarının arttığı gözlenmektedir. Bu çerçevede Türkiye, 2020’de 7,73 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekti. Bu dönemde gelen UDY, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16,5 düşüş kaydetmiş olsa da Türkiye’nin küresel UDY’deki sert düşüşe rağmen daha az etkilendiğini görüyoruz. 2020 yılında Türkiye’ye yatırım yapan ülkeler sıralamasına baktığımızda İtalya, ABD, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, Katar, Almanya, İrlanda, Azerbaycan ve Hong Kong’un ilk 10’da yer aldığını görmekteyiz. Sermaye girişi açısından ilk 3 sektör ise finansal hizmetler, bilişim ve imalat sanayi olmuştur.”

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