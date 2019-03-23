ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 210 aracın katıldığı Uluslararası Türkiye Off-Road Yarışları başladı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, Palandöken Kayak Merkezi'nde oluşturulan 2 bin metrekarelik özel parkurda gerçekleştirildi.

Yurt içinden 42 şehrin yanı sıra Almanya, Hollanda, Rusya, Azerbaycan, Danimarka, Bulgaristan, Gürcistan ve İran'dan gelen 210 araç pilotu, 4x4 araçlarıyla başlangıç çizgisinden bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.

Parkurda off-road araçları 2 bin, ağır tonajlı araçlar ise 800 metrelik mesafe içerisinde kıyasıya mücadele ortaya koydu.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirmek istedikleri yarışlara ilgilinin beklenenin üstünde olduğunu belirtti.

Yarışların çekişmeli geçtiğini aktaran Toptaş, "Yarışçılar, bölge illerinin yarı sıra Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen seyirciyle buluştu. Palandöken'de sadece kayak ve snowboard değil de motorlu sporların da yapıldığı, buna büyük rağbet olduğunu gördük. Sonraki yıllarda yarışları geleneksel hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği "Lazzoff" isimli özel aracın sahibi Dursun Babal da parkur hazırlıkları nedeniyle aracıyla ilgilenemediğini ve bu nedenle başlangıç noktasında aksilik yaşadığını anlatarak, "Aksilik olmazsa derece bekliyorum. Aracımda V8 tekne motoru var. Araç çok ağır, bu en büyük korkum." diye konuştu.

Yarın yapılacak yarışlar ile tamamlanacak organizasyonda dereceye girenler ödüllendirilecek.