0553 313 94 23

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

T.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:33
Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek ‘Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ 22 Şubat’ta kapılarını açacak.



Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ‘Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ 22 Şubat’ta Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde kitapseverlere ve Arapça’ya ilgi duyan herkese kapılarını açıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek etkinlik, 22 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Yapılan duyuruya göre bu yıl ’Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler’ teması ile gerçekleşecek olan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, İslam dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen ve yazarı da ülkemizde ağırlayacak.



“Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncülüğünde, Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ve Hâşimî Yayıneviortaklığıyla düzenleniyor. Etkinlikte İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve ortak mirasın ülkemizde bir araya getirilmesiyle Türkiye’nin çok daha iyi tanıtılması ve Arapçanın ortak kültürümüzdeki önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.



Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da iddialı bir içerikle hazırlanan Arapça Kitap ve Kültür Günleri için dünyanın birçok farklı ülkesinden 50’den fazla yayınevi ve 100 ‘den fazla ilim adamı, akademisyen, yazar Türkiye’de bir araya gelecek.



Etkinliğe Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV) gibi önemli kurum ve kuruluşlar da katılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:33
  1. kültür
  2. kitap
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalp yetmezliği olanlara çok önemli uyarılar
    1. Kalp yetmezliği olanlara çok önemli..
    2. "Yalancı baharın" ardı yoğun kar
    3. İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere..
    4. Göz doktoru iş makinesiyle kaçak kazı..
    5. Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir..
    6. İBB Çizgi Atölyesi'ne kayıtlar başladı
    7. AK Parti’li Mersinli’den Cumhurbaşkanı..
    8. Hikmet Karaman: Rehavet yasak
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, DEAŞ..
    10. Arapgirspor’da hedef şampiyonluk
    11. Van’da ‘Altın Damla’ projesi
    12. Arayıcı’dan ek ödeme açıklaması
    13. İsrail duyurdu: ABD'ye karşı..
    14. Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin..
    15. Ozan Arif'in mezarına Türk..
    16. Araç yangını korkuttu
    17. YTB'den Gagauzlu miniklere eğitim seti
    18. CHP’de bir başkan daha istifa etti!..
    19. Bakan Kurum, Gaziantep’te millet..
    20. Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu..
    21. Malezya'da eski muhalefet liderine..
    22. Muratpaşa Belediyesi afişleri yırtıldı
    23. Tuşba’da çatı yangını
    24. "Polisimi Seviyorum, Emniyeti..
    25. Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis
    26. Kartepeliler’den Başkan Kurt’a ziyaret
    27. 'Nafaka düzenlemeleriyle sorunlar daha..
    28. Sağlık Bakanlığı’ndan Hatay’a 6..
    29. Tarihi aygır depolarında ata sporları..
    30. Trabzonspor’dan oyuncuların sağlık..
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"