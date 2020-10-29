  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama
Aktüel

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:29:54 -
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama

BAKÜ (AA) - Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentine gerçekleştirdiği füze saldırısını kınadığını bildirdi.

Efendiyeva, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın 28 Ekim'de Azerbaycan'ın Berde kentine attığı "smerch" füzelerinin sivil halk arasında ağır kayıplara neden olduğunu belirtti.

Saldırıda 21 sivilin yaşamını yitirdiğini, 70'den fazla kişinin de yaralandığını hatırlatan Efendiyeva, şunları kaydetti:

"Sivilleri hedef almak ve onlara füze ve ağır toplarla ateş etmek, sadece Azerbaycan halkı için değil tüm insanlık için büyük bir tehdit ve suçtur. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusuna yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyor, uluslararası kuruluşlar ve dünya kamuoyuna masum insanların öldürülmesine yol açan bu alçakça politikaya sessiz kalmamaları çağrısında bulunuyoruz."

Efendiyeva, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileklerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de Twitter'a sert tepki! 'Bu hakkı kim verdi lan'
Dünya

ABD'de Twitter'a sert tepki! 'Bu hakkı kim verdi lan'

Twitter'ın sahibi ABD'deki Başkanlık seçimlerde Demokratların Başkan Adayı Joe Biden için çalışmakla suçlanıyor.
Bir ara savaşın eşiğine gelen ülkede tepki çeken karar! ‘Hepsini öldürebilirsiniz’
Dünya

Bir ara savaşın eşiğine gelen ülkede tepki çeken karar! ‘Hepsini öldürebilirsiniz’

Zaman zaman Çin’le savaşın eşiğine gelen Hindistan’da koronavirüs vakalarından sonra yeni olay patladı. Hükümet maymunlar için tepki çeken k..
Halk TV'de koronavirüs skandalı!
Gündem

Halk TV'de koronavirüs skandalı!

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, Kovid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonuc..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay