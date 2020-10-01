Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama

ANKARA (AA) - Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını belirtti.

Efendiyeva, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki ateşkesi yeniden ihlal etmesini, Azerbaycan'ın tarihi topraklarında askeri provokasyonlarda bulunmasını, tarihi ve dini anıtlar da dahil olmak üzere kültürel mirası tahrip etmesini ve sivillere karşı saldırgan politikalar uygulamasını kınadığını ifade etti.

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin, işgal altındaki topraklardan kayıtsız şartsız çıkarılması ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ilgili kararların uygulanmasının önemini vurgulayan Efendiyeva, şunları kaydetti:

"Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Azerbaycan'ın kadim toprakları uğrunda yürüttüğü haklı politikasını destekliyor ve dünya toplumunu Ermenistan'ın agresif politikasına adil bir şekilde tepki göstermeye çağırıyor. Ermenistan'ın askeri provokasyonları nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve Azerbaycan halkına en derin taziyelerini gönderiyor ve yaralılara acil şifalar diliyor."