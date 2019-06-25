Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak
- Organizasyonda Türkiye'yi toplam 8 sporcu temsil edecek25 Haziran 2019 Salı 15:53
ANKARA (AA) - Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan da veren turnuvada Türkiye'yi 5 kadın ve 3 erkek sporcu temsil edecek.
28 Haziran'da sona erecek organizasyonda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
- Kadınlar
Nergiz Altıntaş (Klas 3)
Hatice Duman (Klas 3)
Kübra Korkut (Klas 7)
Merve Cansu Demir (Klas 10)
Neslihan Kavas (Klas 9)
- Erkekler
Abdullah Öztürk (Klas 4)
Ali Öztürk (Klas 5)
Nesim Turan (Klas 4)
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