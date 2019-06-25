Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak - Organizasyonda Türkiye'yi toplam 8 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan da veren turnuvada Türkiye'yi 5 kadın ve 3 erkek sporcu temsil edecek. 28 Haziran'da sona erecek organizasyonda mücadele edecek Türk sporcular şunlar: - Kadınlar Nergiz Altıntaş (Klas 3) Hatice Duman (Klas 3) Kübra Korkut (Klas 7) Merve Cansu Demir (Klas 10) Neslihan Kavas (Klas 9)

- Erkekler Abdullah Öztürk (Klas 4) Ali Öztürk (Klas 5) Nesim Turan (Klas 4)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.