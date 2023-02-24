Uluslararası öğrenciler deprem bölgeleri için seferber oldu

Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenciler deprem bölgesine yardım ulaştırmak için örnek bir çalışmada bulundu. Suriye, Sudan, Gana, Filistin, Cezayir, Tunus, Fas, Pakistan, Tacikistan, Doğu Türkistan, Azerbaycan, Bangsamoro, Burkina Faso, Kenya, Somali, Endonezya, Çeçenistan ve Ukrayna’dan olmak üzere 19 faklı ülkeden 50’yi aşkın kız öğrenci, Sefire-i Alem Derneği öncülüğünde bir araya gelerek İHH İnsani Yardım Vakfı’nın kermesinde satılması için sarma ve mantı hazırladı. Öğrenciler ayrıca, deprem bölgesine gönderilmesi için toka ve çeşitli giyecekler dikti. Suriyeli öğrencilerin organize ettiği çalışma kapsamında da depremden etkilenen illerdeki çocuklara gönderilmek üzere yüzlerce oyuncak toplandı. Kermesten elde edilen gelir, kurulması planlanan konteyner mahallesinde kullanılacak.

“Elde edilen gelir deprem bölgelerinde kullanılacak”

Deprem bölgelerine destek ulaştırmak için bu çalışmayı yaptıklarını belirten Sefire-i Alem Derneği Başkanı Derya Şama, kurdukları atölyelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Şama, “Örgü atölyemizde hazırlanan tüm ürünler deprem bölgesine gönderilecek. Bir diğer atölyemiz olan toka atölyesinde birbirinden güzel tokalar hazırlandı. Bu tokalar da depremden etkilenen çocuklarımıza hediye edilecek. Konteyner mahallesi projesine destek olmak amacıyla da öğrencilerimiz sarma ve mantı hazırlıyorlar. Bu yiyecekler de pazartesi günü İHH tarafından açılacak kermeste satılarak, elde edilen gelir İHH’nın konteyner mahallesi çalışmasında kullanılacak” dedi.

“Biz nasıl destek olabiliriz diye düşündük”

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans eğitimi alan Bangladeşli öğrenci Jannetul Ferdaus ise, “Türkiye Müslüman ülkelere destek olmak için çaba gösteriyor ve yaşadıkları sorunlarda yanlarında oluyor. Yaşanan depremin ardından biz nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Maddi olarak parasal destek olduk, manevi olarak da Kur’an okuyarak ve dua ederek yanlarında olmaya çalıştık. Ben orada değilim belki ama benim burada yaptığım bir örgü belki bir kardeşimi ısıtır diye düşünerek bu atölyelere katıldım. Bir haftadır yemekten başlayarak dikiş ve nakışlarla destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriyeli öğrenciler oyuncak kampanyası başlattı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Maha Taetae da, Suriyeli öğrenciler olarak oyuncak kampanyası başlattıklarını ve deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için oyuncaklar topladıklarını anlattı.

Atölyelerde, öğrencilerin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.