Uluslararası müsabakalardaki Müslüman sporculara "helal gıda" önerisi

İSTANBUL (AA) - Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Aydoğan Soygüden, Müslüman sporcuların uluslararası organizasyonlarında helal gıda konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, "Uluslararası spor organizasyonlarında gerekli beslenmeyi sağlayamayan sporcuların performanslarında, motivasyonlarında ve moral değerlerinde düşmeler görülmektedir." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde üçünü gününde devam ediyor.

Zirve kapsamında düzenlenen Helal Turizm panelinde konuşan Soygüden, panelin bitiminin ardından AA muhabirine uluslararası spor organizasyonlarında Müslüman sporcuların helal gıda noktasında çektikleri sıkıntılardan bahsetti.

Müslüman sporcuların helal gıda eksikliğinden kaynaklı uluslarası spor organizasyonlarında sorunlar yaşadığını dile getiren Soygüden, özellikle Müslüman olmayan ülkelerde gerçekleştirilen organizasyonlarda Müslüman sporcuların helal gıda hassasiyeti nedeniyle beslenme konusunda sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Soygüden, sporcu beslenmesinin spor performansını yüzde 100 etkileyen unsurlardan olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Düzenli spor yapmayan sedanter insanların günde alması gereken minimum kalori miktarı 2 bindir. Ancak sporcuların faaliyet gösterdiği alanlara göre günde minimum 3 bin ila 8 bin kalori alması gerekiyor. Özellikle mücadele sporlarında günlük alınması gereken kalori miktarı yüksektir. Uluslararası spor organizasyonlarında gerekli beslenmeyi sağlayamayan sporcuların performanslarında, motivasyonlarında ve moral değerlerinde düşmeler görülmektedir."





- "Uluslararası organizasyonlarda sporcuların 4'te biri Müslüman"





Soygüden, Brezilya'da gerçekleştirilen 2016 Rio Olimpiyatları'nda 207 ülkenin 11 bin 238 sporcu ile katıldığını belirterek, "Toplam katılan sporcuların yüzde 25-35 arasındaki kesiminin Müslüman olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bunlar Müslüman ülkelerden gelen veya gayrimüslim ülkelerden gelen Müslüman sporculardan oluşuyor." dedi. Bu oranın spor branşlarına göre değişim gösterdiğini dile getiren Soygüden, helal gıda imkanının Müslüman sporculara sunulmadı gerektiğini söyledi.

Soygüden, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve sporla ilgili uluslararası diğer federasyon ile kuruluşların Müslüman sporcuların helal gıda ile ilgili yaşadıkları sorunları en kısa sürede çözmeleri gerektiğini vurguladı.







- "Sporcularımız gönül rahatlığıyla gıda tüketemiyor"





Soygüden, uluslararası spor organizasyonlarına katılan milli sporcular arasında yaptıkları bir araştırmada sporculara, "Yurt dışında yapılan spor organizasyonlarında gıdaları gönül rahatlığıyla tüketebiliyor musunuz?" şeklinde soru sorduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sorumuza karşılık yüzde 100 'hayır' cevabını aldık. Diğer bir sorumuz da, 'Helal sertifikalı ürünlerin uluslararası spor organizasyonlarında sunulduğunda spor performansınızı etkiler mi?' şeklindeydi. Sporcuların yüzde 92'si olumlu yönde görüş belirtti. Sporcularımıza sorduğumuz 'Uluslararası spor organizasyonlarında hangi tür yiyecekleri tercih ediyorsunuz?' sorusuna karşılık yüzde 92 oranda sebze, yüzde 85 makarna ve pirinç pilavı, yüzde 77 meyve cevabını aldık. Kırmızı et tercihini neredeyse sıfır olduğunu gördük. Bu veriler bize sporcularımızın zengin protein barındıran et yerine karbonhidrat tükettiklerini gösteriyor. Yetersiz protein alımı sporcu performansını etkileyen en önemli etkenlerdendir."





- "Sporcular yemeklerini yanında götürüyor"





Soygüden, uluslararası spor organizasyonlarının ana teması olan "eşit oyun-equal game" sloganının malesef Müslüman sporcular için geçerli olmadığını belirterek, çoğu zaman Müslüman sporcuların helal gıdalarını kendileri ile birlikte organizasyonlara götürdüğünü söyledi.

Bu nedenle götürülen helal gıdaların bozulduğunu ve istenilen kalorinin alınamadığını savunan kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuyla ilgili dünya sporunun zirvesi olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ve dünya spor federasyonlarının çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu sayede organizasyonlara katılımcı sporcular arasında da eşitlik sağlanacaktır. Müslüman ülkelerin milli olimpiyat komitelerinin ve spor federasyonlarının Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne ve uluslararası spor federasyonlarına gerekli çalışmaların yapılması konusunda talepte bulunmalıdır. Eğer bizler talep etmezsek değişim bekleyemeyiz. Uluslararası spor organizasyonlarında helal gıda sunulması Müslüman sporcuların performansını artırır. "