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Uluslararası Mardin MTB Cup C2 Dağ Bisikleti Yarışı

- Üç ülkeden 20 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışta, erkeklerde Abdulkadir Kelleci, kadınlarda ise Cansu Çelebioğlu birinci oldu

23 Haziran 2019 Pazar 16:02
Uluslararası Mardin MTB Cup C2 Dağ Bisikleti Yarışı


MARDİN (AA) - Uluslararası Mardin MTB Cup C2 Dağ Bisikleti Yarışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ile Ukrayna'dan 3'ü kadın 20 sporcu katıldı.

Kamor Millet Bahçesi yanından start alan yarış, Mardin Kalesi eteklerinde sona erdi. Yarış sonucunda erkeklerde birinciliği Abdülkadir Kelleci kazanırken, Ukraynalı Dimitrov Titrenkov ikinciliği, Kazakistanlı Shakir Adilov ise üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Cansu Çelebioğlu birinci, Ayşe Çakır ikinci, Zehra Kargın üçüncü sırayı aldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, kentte bisiklet sporuyla ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Düzenledikleri uluslararası yarışmalarla, bisiklet sporunda kentin hak ettiği konuma ulaşmasına katkı sunduklarını vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

"Mardin'de ve bölgede huzurun devam etmesi, kültürel ve sportif faaliyetlerinin sürmesi son derece önemli. Mardin Valiliği olarak bisiklete özel bir önem veriyoruz. Artuklu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde veledrom yaptık. Veledromun ortasında zor bir spor olan, görselliği öne çıkaran BMX sahası da var. Önemli yarışmalara tekrar ev sahipliği yapacağız."

Yarışta kadınlar birincisi olan Cansu Çelebioğlu, sıcak havanın kendilerini zorladığını vurgulayarak, "Çevredeki vatandaşlar yol kenarında, 'Türkiye Türkiye' diye tempo tutarak destek verdi. Bizim için çok güzel bir parkur oldu." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Vali Mustafa Yaman, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:02
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