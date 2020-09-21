Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali yarın başlıyor

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 813. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 17. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, yarın başlayacak.

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yaptığı yazılı açıklamada, Hazreti Mevlana'nın doğum günü vesilesiyle 2004'te başlayan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin 17. yılında, 2020 programlarının dijital platformlarda gerçekleştirileceğini belirtti.

Tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının hayati alanda birçok kısıtlamalara sebep olmasına rağmen kültür ve sanat dünyası için yeni açılımları beraberinde getirdiğini ifade eden Yarar, şunları kaydetti:

"Daha önce sahne-salon ve etkinlik için düzenlenmiş gerçek mekanlarda yapılan kültürel ve sanatsal etkinlikler, artık dijital dünyadaki platformlardan yapılabiliyor. Dünyanın farklı ülkelerinde 2020 yılının başlangıcından itibaren yapılan dijital etkinliklere ülkemizden de bir ilk olarak 17'incisi bu yıl yapılacak Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali katıldı. Hazreti Mevlana'nın 813. doğum yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılacak 17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, bundan önceki yıllarda olduğu gibi yine dünyanın farklı coğrafyalarından müzik ve maneviyat arasındaki ilişkiye ilgi duyanları www.mistikmuzik.com.tr adlı sayfasında bir araya getirecek. Uzakdoğu'dan Güney Amerika'ya, Sibirya bozkırlarından Afrika'ya, Avrupa'dan Ortadoğu'ya kadar dünyanın hemen her coğrafyasından mistik ve etnik müziklerin yer alacağı festivale dünyanın her yerinden sanal ortamda ulaşılabilecek."

Yarar, önceki yıllarda olduğu gibi 22-30 Eylül tarihlerinde ve kendi yayın saati 20.30'da başlayacak Konya Mistik Müzik Dijital Festivali'nde 36 sanatçı ve topluluğun yer alacağını vurguladı. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin 16 yıllık tarihinden seçme performansların sunulacağını ifade eden Yarar, dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yeni performanslarına da yer vereceklerine değindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize ettiği festival, youtube, facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya sayfaları ile kendi sayfası www.mistikmuzik.com.tr adresinden, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT AVAZ ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet ve sosyal medya sayfalarından da takip edilebilecek.