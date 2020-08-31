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Aktüel Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri için başvurular başladı
Aktüel

Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri için başvurular başladı

8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri başvuruları 13 Ekim'e kadar devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:58:21 -
Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri için başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri için başvurular başladı.

İpekyolu güzergahı boyunca topladığı filmleri İstanbul'da sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanan İpekyolu Film Ödülleri başvuruları yarından itibaren 13 Ekim tarihine kadar yapılabilecek.

Açıklamaya göre Festival Direktörü Feza Sınar, İpekyolu coğrafyasının yeni yeteneklerinin keşif serüvenine katkı sağlayan bir festival olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Önemli bir ticari rota olan İpekyolu'nun tarih boyunca en görkemli ve cezbedici limanı İstanbul'un kültürler arası birleştirici rolüne festivalimizle katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu Yıl. 8 incisini yapıyoruz, giderek büyüyor ve uluslararası alanda tanınırlığı artıyor. Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan, Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımı ile gerçekleştiren festivale geçtiğimiz yıl uluslararası alanda 3056, ulusal alanda ise 297 belgesel, animasyon ve kurmaca film olmak üzere toplamda 3353 film katıldı."

Ulusal ödül kategorisinde "Belgesel film kategorisi", "Animasyon film kategorisi" ve "Kısa film kategorisi"ndeki alt ödüllerin yanı sıra Uluslararası ödül kategorisiyle de çeşitli ödüller verilecektir.

Jüri Özel Ödülü ise katılımcı tüm filmler arasından, ön elemeyi geçme şartı aranmaksızın verilecek.

Her sene duayen bir sinemacıya "Emek Ödülü" veren SETEM, bu yıl ödülü alacak sinemacının ismini önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Ayrıca festival kapsamında belgesel, animasyon, kısa film, yönetmen yardımcılığı ve senaryo dallarında sektörün uzman isimleri tarafından genç katılımcılara atölyeler düzenlenecektir.

Başvurular www.setem.org.tr ve www.setemakademi.com adreslerinden yapılabilecek.

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